Başakşehir, Petrocub ile Beraberlik Yaşadı - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Petrocub ile Beraberlik Yaşadı

Teknik direktör Çağdaş Atan, 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası hem fiziksel hem de mental sorunları vurguladı.

27.11.2024 23:16
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UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, açıklanması zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Açıklaması çok zor bir maç oynadık. Maç olması gibi doğal akışında bizim üstünlüğümüzle başladı. İlk yarı çok pozisyon bulduk, boş kaleye ve karşı karşıya kaçırdığımız goller vardı. Yine de devrenin sonunda penaltıyla golü bulup içeriye girdik. Bu bize nefes aldırdı. İkinci yarı farkı arttırmayı hedefliyorduk. Rakip ilk yarı hiç şut atmadı, ikinci yarı bir kırmızı kart pozisyonu var, ondan sonra biraz sallandık ama sonrasında oyuna tamamen hükmettik. Bu iki rakibi kıyaslayınca olması gereken bir şey. İkinci ve üçüncü golü bulamayınca son topu savunamayarak cezalandırıldık. Çok fazla pozisyon vermeden maçın sonunda, duygusal konumlanarak merkez orta sahamız, stoperimiz başka pozisyonda konumlandığı bir topta golü yedik. Maalesef çok üzgünüz. Söyleyecek çok şey bulamıyorum, üç gün sonra tekrar fiziksel güçlü bir takıma karşı doğru 11'i bulup sahada olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda bir fiziksel dalgalanma beklediklerini ancak bunun çok uzun sürdüğünü aktaran Atan, şöyle konuştu:

"Fiziksel dalgalanmayı içeride oynadığımız güçlü oyuna güvenerek oyunla telafi edeceğimizi düşünüyorduk. İyi oynayarak kazanamadığımız maçlarla, bu türbülansın daha da şiddetli olmasını sağladık. Olay fiziksel olmaktan çıktı. Bu yorgunlukla açıklanamaz. Mental olarak, savunmamız gereken tek topu savunamadık. Oyuna giren oyuncular bizi yukarıya çıkarmalı, bazıları oyunun hızını yakalayamıyor. Bu sıkıntıları bir an önce aşmalıyız. Hem benim ve ekibim için hem de Başakşehir Kulübü için bu kadar maç kazanamamak çok uzun bir periyot. En kısa zamanda kafamızı kaldırıp galibiyet almak istiyoruz."

Çağdaş Atan, "Konferans Ligi'nde şansınızın kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şans her zaman var, önemli olan performans olarak yukarıya çıkmamız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Konferans, Politika, Moldova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Petrocub ile Beraberlik Yaşadı - Son Dakika

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