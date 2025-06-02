Başakşehir, Piatek\'in Al Duhail\'e transferini açıkladı

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'de forma giyen Krzysztof Piatek, İstanbul ekibinden ayrıldı. Turuncu-mavililer, Piatek'in Katar takımlarından Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.

''EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''

RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilerek, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piatek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

İki sezondur RAMS Başakşehir forması giyen Piatek, toplamda 84 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 48 gol atan Polonyalı golcü, 5 golün de pasını verdi.