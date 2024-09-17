Başakşehir, Samsunspor ile 3. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Samsunspor ile 3. Randevusuna Çıkıyor

Başakşehir, Samsunspor ile 3. Randevusuna Çıkıyor

Başakşehir, yarın Samsunspor ile Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak. Başakşehir 10 puanla 3. sırada.

17.09.2024 11:10
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Başakşehir, yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor ile Trendyol Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak haftaya 10 puanla 3. sıra başladı. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 3. randevu

Başakşehir, Samsunspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir 1 kez galip gelirken, 1 maç ise berabere bitti. Söz konusu 2 randevu da geçtiğimiz sezon oynandı. Samsun'daki mücadele golsüz biterken, İstanbul'da oynanan mücadele ise Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'de Ömer Ali sakat, Pelkas kart cezalısı

Başakşehir'de sakatlığı devam eden Ömer Ali Şahiner, Samsunspor karşısında formaya giyemeyecek. Süper Lig'in 4. haftasında Bodrum FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Dimitris Pelkas ise takımını yalnız bırakacak.

Başakşehir, sezona 10 maçlık yenilmezlik serisiyle başladı

Turuncu-lacivertliler, bu sezon 6'sı UEFA Konferans Ligi Elemeleri, 4'ü Trendyol Süper Lig olmak üzere oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezonu 10 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, söz konusu 10 maçta 26 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Piatek, yeni sezona formda başladı

Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, 10 maçta attığı 8 golle, yeni sezona formda başladı. 29 yaşındaki futbolcu UEFA Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 4 gol kaydederken, Süper Lig'de ise 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Samsunspor - RAMS Başakşehir maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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