Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı

08.04.2022 16:18
Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı

Medipol Başakşehir, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı.

Medipol Başakşehir, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı.

Başakşehir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı sportif faaliyetlerini ülke dışında devam ettirmek zorunda kalan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e çalışmalarını devam ettirebilmeleri için antrenman tesislerini açtığını duyurdu. Medipol Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş bölgesi Ukrayna'dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı
Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı
Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı

YORUMLAR
500
Araştırma:  Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız politikası destekleniyor Araştırma:  Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız politikası destekleniyor Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Togo Cumhuriyeti, Shakhtar Donetsk, Başakşehir, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement