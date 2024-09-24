Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cuma günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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