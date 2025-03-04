Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Yendi

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rams Başakşehir, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 26 hafta maçında Rams Başakşehir ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Muhammet Ali Meteoğlu yönetti.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Başakşehir, Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, İstanbul temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı.
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