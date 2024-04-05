Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Beraberliğe sevinmedik

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçına kazanmak için çıktıklarını, beraberliğe sevinmediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "18 günlük bir ara vardı. Biraz ritim kaybını normal buluyorum. Yaptığımız hazırlıklarda topa sahip olacağımızı biliyorduk, ona göre hazırlık maçları oynadık. Her idmanda sadece rakip yarı sahayı kullandık ama bu kadar derinde savunma beklemiyorduk. Golü yediğimiz 16. dakikaya kadar Beşiktaş'ın bizin yarı sahamızda bir pas organizasyonuna girdini hatırlamıyorum. Beşiktaş sadece 1-0'dan sonra değil, 0-0'dan 1-0'a kadar da bizi geride karşıladı" ifadelerini kullandı.

"Beraberliğe sevinmedik"

Beşiktaş müsabakasına hedefleri doğrultusunda kazanmak için çıktıklarını da belirten Atan, "Rakip hiç üzerimize gelmeyip hareketsiz halde alanları kapayınca bizim hatlarda topla buluşmamızı engelledi. Topun hızı yavaş kaldı. İkinci yarı daha hızlı oynamaya çalıştık. Maçı sonun kadar istedik. 19 şut atarak maçı bitirdik. Yüzde 89-90'lara varan pas oranında başarımız var. Maçın sonlarına doğru kaybedersek üzüleceğimizi düşündüm. Beraberliğe de sevinmedik. Bu maçı hedeflerimiz doğrultusunda kazanmamız gerekiyordu. Geldiğimiz nokta ile şimdiki noktayı taçlandırmak için bugün kazanabilirdik. Şimdi 7 final maçı var. Ligin ilk 5'ine konumlanıp Başakşehir'in genlerinde olan Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. Oyunu domine eden tarzına Başakşehir yavaş yavaş yaklaşıyor. Maç başına 45 saniye 10 adet top bizde oluyor. Eğer büyük takım gibi oralarda oynamak istiyorsak bu oyunun oradaki zaaflarını da çözmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Emirhan benim içimde bir yara"

Tecrübeli teknik adam, Emirhan İlkhan'ın eski takımı Beşiktaş'a gol attıktan sonra sevinmemesini anlayışla karşıladığını dile getirerek, "Emirhan benim içimde yara. Bizde maalesef kiralık ve satın alma opsiyonumuz yok. Onun gibi bir oyuncunun alt yapımızdan çıktığını düşündüğümüz anda bizim onun için biçeceğimiz en küçük değer 10-15 milyon Euro olurdu. Onun bizim oyuncumuz olmaması için üzgünüm. Ama gelecek sene onsuz planlarımızı da yapmak zorundayız. Üst düzey bir oyuncu olacak. Öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Ben onun için ümitliyim. Türk milli takımı adına önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Allah yolunu açık etsin. 7 haftamızı onun birlikte en mutlu şekilde geçirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi.

"Hakemleri, oyuncuları rahat bırakalım"

Süper Lig'de son haftalarda yaşananlardan dolayı sağduyu çağrısı yapan 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyunun içinde kalalım. Hakemleri, oyuncuları rahat bırakalım. Taraftarlara güzel oyun izletmeye çalışalım. Bizim amacımız sadece oyunun içinde kalmak. Amacımız en kötü ilk 5'te, 4'te olmak. Bugün puan farkını 1e düşürme avantajını kaçırdık ama önümüzde 7 maç var. İkincilik ve şampiyonluk yarışında hayal ettiğimiz durum ama bu bütçeyle alakalı da bir durum. Galatasaray ve Fenerbahçe ile aramızda 10 kat fark var. Biz bunu oyunla kapatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL