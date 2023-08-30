Başakşehir, Torino\'dan Emirhan İlkhan\'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

26 NUMARAYI GİYECEK

19 yaşındaki İlkhan, Başakşehir'de 26 numaralı formayı giyecek. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayıp A takıma yükselen Emirhan, geçtiğimiz sezon Torino'ya Transfer oldu. Torino'da 4 maçta forma giyip devre arasında Sampdoria'ya kiralanan genç futbolcu, bu takımda da 8 Serie A mücadelesine çıktı.