Başakşehir, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Başakşehir, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu

Başakşehir, Trabzonspor\'a 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Maçta Onuachu'nun golüyle Trabzonspor galip geldi.

18.05.2024 21:01
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada sağ taraftan Kemen'in ortasında kale önünde Piatek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı topu çeldi.

74. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Figueiredo'nun ceza yayının gerisinden şutunda yan direğe çarpan top ardından kaleci Uğurcan'a da çarparak kornere çıktı.

87. dakikada sağ tarafta topla buluşan Figueiredo pasını Aleksic'e aktardı. Aleksic'in uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dubois dk. 78), Onur Ergün, Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 83), Kemen (Aleksic dk. 78), Berkay Özcan (Pelkas dk. 63), Davidson (Figueiredo dk. 63), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Keny, Emirhan İlkhan, Josef de Souza

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca (Orsic dk. 90+1), Bardhi, Fountas (Fernandez dk. 82), Onuachu (Enis Destan dk. 72)

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Onuachu (dk. 45+2) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ba, Deniz Türüç, Pelkas (Başakşehir), Mendy, Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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