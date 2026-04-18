Başakşehir Trabzonspor'a konuk

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, 47 puan ve averajla 5. sırada yer aldı.
Göztepe ile lig beşinciliği için yarış içinde bulunan turuncu-lacivertli ekip, haftayı puan ya da puanlarla kapatmayı hedefliyor.
RAMS Başakşehir'de sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Başakşehir'i 4-3 mağlup etmişti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?