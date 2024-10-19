Başakşehir, Trabzonspor'a Yenildi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, "Maç sonunda canımızı çok acıtan bir gol yedik." dedi.

Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi oynayamadıklarını belirterek "Trabzonspor, beklediğimizden daha kompakt, istekli, başladı. Baskıda ve merkezde kazandığımız topları erken kaybettik, biraz acele ettik." ifadelerini kullandı.

Devre arasında takımla konuştuklarını ifade eden Atan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci yarı topa sahip olarak rakibin orta sahasında arkasına geçerek iyi pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı 2-3 defa maçın bize geldiğini söyleyebilirim. Sonuçlandıramadığımız hücumlar ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kanat oyuncularımız, istediğimiz hiçbir oyunu yeterli oynatamadı. Maç sonunda da canımızı çok acıtan bir gol yedik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü Avrupa'da önemli bir maçımız var. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ligi ilk 4 sırada bitirmeyi hedefliyoruz."