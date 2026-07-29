Başakşehir Umut Bozok'u Transfer Etti - Son Dakika
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Başakşehir Umut Bozok'u Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, golcü Umut Bozok'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, tecrübeli golcü Umut Bozok'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Umut Dilan Bozok'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Umut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerinin bir bölümünü Fransa'da geçiren 29 yaşındaki Umut, Athletico Marseille, Nimes Olympique, FC Lorient, Troyes'de oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, daha sonra Trabzonspor ve Eyüpspor'da görev yaptı.

Kasımpaşa'da 2021-22 sezonunu 20 golle tamamlayarak gol kralı ünvanını alan Umut Bozok, aynı başarıyı Ligue 2'de Nimes Olimpique'de de yaşadı.

Umut Bozok, geçen sezon 32 lig maçında 6 gol attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Umut Bozok'u Transfer Etti - Son Dakika

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