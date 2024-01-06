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Başakşehir ve Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Başakşehir ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, maçı değerlendirdi. Atan, maça iyi başladıklarını ve birçok pozisyon yakaladıklarını belirtirken, Hoşfikirer ise daha net pozisyonlara girdiklerini söyledi. Ayrıca, maçta sakatlanan Yusuf Sarı'nın durumu hakkında bilgi verildi.

Başakşehir ve Adana Demirspor Berabere Kaldı
06.01.2024 - 18:45,
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Süper Lig'in 19'uncu haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Maça 15-20 dakika muazzam başladık. O dönemde yüzde 65 kadar topa sahip olduk. İyi hücumlar ettik. Çok iyi oyunlar kurduk geriden. Mehdi'nin pozisyonu bana göre yüzde 100 penaltı. Orta hakem vermedi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, orta hakemi niye çağırmadı anlamış değilim. Penaltı verilmemesi çok ilginç bir karar. İlk yarının sonuna kadar Adana Demirspor oyunu dengeledi. Ama ikinci yarı Akintola'nın pozisyonu var ondan sonra 40 dakika oyunu domine ettik. Emirhan ile bulduğumuz gol maçı bize getirebilecekti. Ama o gol de iptal oldu. Ararsanız o golü iptal edersiniz. Oyuncunun topla alakası yok. Kaleci topu bizim oyuncumuza verdikten sonra golü atıyoruz. Penaltı pozisyonunda devreye girmeyen Mustafa İlker Coşkun devreye girerek golü iptal etti. Kazanamadığımız için üzgünüz. Ama iyi bir rakibe karşı oynadık. Bence kontrollü eksilmeler yaşıyorlar. Hala iyi kadroları ve oyuncuları var. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"İÇERİDE GÜÇLÜ BİR OYUNUMUZ VAR"

İçeride güçlü bir oyunları olduğunu aktaran Atan, "Sanırım son 7 maç 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet. İçeride çok güçlü bir oyunumuz olduğunu biliyorduk. Deplasmandan da artık istediğimiz sonuçları alabilirsek oyunu iyi yerlere taşıdığımızı düşünüyorum. Bence bugün ikinci yarı oyunu kazandık sadece skoru kazanamadık" diyerek sözlerini noktaladı.

CENGİZ HOŞFİKİRER: BİZİM DAHA NET POZİSYONLARIMIZ VARDI

Daha net pozisyonlara giren tarafın kendileri olduğunu söyleyen Cengiz Hoşfikirer, "İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Ama bizim çok daha net pozisyonlarımız vardı. Düşündüğümüz planı olması bizim gelecek adına iyi sinyaller verdiğini görmek beni çok mutlu etti" dedi.

"YUSUF'UN SAKATLIĞI BİZİ ÜZDÜ"

Mücadelenin son bölümünde sakatlanan Yusuf Sarı'nın durumu hakkında da konuşan Hoşfikirer, "Yusuf'un sakatlığı bizi biraz üzdü. İnşallah en kısa zamanda sahalara dönmesini bekliyorum. Yusuf'un kendisiyle ilgili bir sorunu yok MR çekilecek. Adale atması ya da lif yırtılması diye düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz şeylerin daha hafifi olur ve sahalara en kısa sürede döner" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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