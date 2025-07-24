Başakşehir ve Cherno More Golsüz Berabere

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Bulgaristan ekibi Cherno More Varna ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Brnic'in ceza yayının sağından gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
12. dakikada Yusuf'un ara pasında ceza sahası içi sağından Ömer Ali'nin içeriye çevirdiği topa Onur'un şutunda kaleci gole izin vermedi.
Stat: Ludogorets Arena
Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric
Cherno More Varna: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles, Weslen, Chandarov, Zlatev, Sifney
Yedekler: Manasiev, Tomov, Dani Martin, Kostadinov, Dimitrov Tonev, Rodrigues Bandaro, Joao Pedro, Georgi Antoanov Lazarov, Phellipe Cardoso Araujo, Rosen Stefanov, Martin Milushev
Teknik Direktör: Ilian Iliev
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Ali, Yusuf, Brnic, da Costa
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Yağız Dilek, Festy Ebosele, Onur Ergün, Olivier Kemen, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Davie Selke, Eldor Shomurodov
Teknik Direktör: Çağdaş Atan - İSTANBUL
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