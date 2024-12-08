Başakşehir ve Hatayspor Golsüz Eşit - Son Dakika
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Başakşehir ve Hatayspor Golsüz Eşit

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Hatayspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 tamamladı.

08.12.2024 20:00
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Crespo'nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

15. dakikada Bamboye'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

30. dakikada Görkem'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leanardo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Lucas Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Philippe Keny, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Patryk Szysz, Joao Figueiredo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Lamine Diack, Funsho Bamgboye, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Bilal Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kart: Jerome Opoku (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir ve Hatayspor Golsüz Eşit - Son Dakika

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