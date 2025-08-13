Başakşehir - Viking Maçı Detayları

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir ile Norveç temsilcisi Viking arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Beyaz, Shomurodov, Selke
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjorshol, Bell, Baertelsen, Askildsen, Svendsen, Tripic, Berisha
