Başakşehir yardımcısı Benstead, Galatasaray maçını değerlendirdi - Son Dakika
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Başakşehir yardımcısı Benstead, Galatasaray maçını değerlendirdi

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Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, Süper Lig'in 4. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında performanstan memnun olduklarını ancak detaylarda kaybettiklerini söyledi. Teknik direktör Nuri Şahin'in kırmızı kartına tepki gösteren Benstead, hakem kararlarının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray müsabakasında gösterdikleri performanstan memnun olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelede teknik direktör Nuri Şahin'in kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantısına İngiliz yardımcısı Benstead katıldı.

Müsabakayı değerlendiren Benstead, "Kesinlikle performanstan dolayı çok memnunuz. Elimize çok iyi fırsatlar geçti, önemli gol pozisyonları yakaladık. Ancak detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Performanstan yeteri kadar memnunuz ama bunları geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Nuri Şahin'in kırmızı kart görmesini değerlendiren Benstead, "Hayal kırıklığı yaşadığımız bir karar oldu. Hakemlerin bu anlarda bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Son dakikada gelen golle çok duygusal bir maç sonu oldu. Nuri hoca oraya sadece 'Neden?' diye sormaya gitmişti. İletişim sırasında herhangi bir hakaret etmemişken söylememişken çok üzücü bir şekilde kırmızı kart gördü. Buraya ben aslında 4. hakemi de eklemek isterim. Çünkü maç oynanırken Umut'un gördüğü kırmızı kartın sebebini sorduğumuzda net bir cevap alamadık. Bu gibi anlarda bence hakemlerin daha toleranslı olmaları, hocaların bakış açısıyla durumu değerlendirmeleri gerekir. Eğer herhangi bir açıklama yapılsaydı orada bu gibi şeyler yaşanmayacaktı ve böyle bir kart da olmayacaktı. O yüzden çok büyük hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerini kullandı.

Benstead, hakemlerin de işinin zor olduğunu belirterek "Hakemlerin çok zor işleri olduğunu da anlıyoruz. Ancak hem kendi duygularını hem de bizim duygularımızı yönetmeleri gerekiyor. Çok zor bir iş ama bana göre bu akşam Kadir Sağlam çok kolay fauller çaldı." dedi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Nuri Şahin, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir yardımcısı Benstead, Galatasaray maçını değerlendirdi - Son Dakika

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