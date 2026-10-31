Başakşehir yarın Samsunspor'u konuk edecek, rakibini evinde 4 maçta gol yemeden yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başakşehir yarın Samsunspor'u konuk edecek, rakibini evinde 4 maçta gol yemeden yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edecek. Ligde 11 puanla 12. sıradaki Başakşehir, son 7 maçını kaybeden ve 4 puanla 17. sırada olan Samsunspor'u evinde oynadığı 4 maçı da gol yemeden kazandı.

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Samsunspor, Süper Lig'de yaptığı son 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon birer galibiyet ve beraberlik de elde eden Karadeniz temsilcisi, 4 puanla 17. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 9. randevu

İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 8 maçın 6'sını turuncu-lacivertliler, 1'ini Karadeniz ekibi kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği 4 müsabakayı da kalesini gole kapatarak kazandı.

Kaynak: AA
SamsunsporBaşakşehirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL’ye yakın ceza Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:35
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
09:34
Polonya’da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:10:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Başakşehir yarın Samsunspor'u konuk edecek, rakibini evinde 4 maçta gol yemeden yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android