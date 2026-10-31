Başakşehir yarın Samsunspor'u konuk edecek, rakibini evinde 4 maçta gol yemeden yendi

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Samsunspor, Süper Lig'de yaptığı son 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon birer galibiyet ve beraberlik de elde eden Karadeniz temsilcisi, 4 puanla 17. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 9. randevu

İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 8 maçın 6'sını turuncu-lacivertliler, 1'ini Karadeniz ekibi kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği 4 müsabakayı da kalesini gole kapatarak kazandı.