Başakşehir, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'de 355. kez karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi, iki takım arasındaki rekabetin tarihçesi ve istatistikleri paylaşıldı. Bugüne kadar oynanan 354 maçta Galatasaray'ın 126 galibiyeti bulunurken, Beşiktaş ise 114 kez rakibini mağlup etti. Süper Lig'de ise Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez galip geldi.