Başakşehir, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Turuncu-lacivertli takım, ligde geride kalan 27 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 36 puanla aynı puana sahip Çaykur Rizespor'un averajla önünde haftaya 7. sırada girdi.
Samsun temsilcisi ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar 33 puanla 11. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maç 0-0 sona erdi.
Figueiredo cezalı
İstanbul temsilcisinde kart cezalısı Joao Figueiredo bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
Ceza sınırında olan Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan da yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 29. haftadaki Bitexen Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi, iki takım arasındaki rekabetin tarihçesi ve istatistikleri paylaşıldı. Bugüne kadar oynanan 354 maçta Galatasaray'ın 126 galibiyeti bulunurken, Beşiktaş ise 114 kez rakibini mağlup etti. Süper Lig'de ise Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez galip geldi.
Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ilk defa kayak yapmanın heyecanını yaşadılar. Ergan Dağı Kayak Merkezi, doğal güzelliğiyle dikkat çeken nadir kayak merkezlerinden biri olup, hafta sonunda kayak severlerle dolup taşmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, DEÜ'lü öğrenciler Ergan Dağı'nda kayak eğitimi aldılar. Öğrenciler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini ifade ettiler.
Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, Yunanistanlı hakemler yönetecek. Milli takım, grupta üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etti.
Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan genç, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarptı. Yaralı genç acı içinde kıvranırken eşyaları etrafa saçıldı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş, 46 puanla dördüncü sırada yer alırken, Galatasaray ise 72 puanla zirvede bulunuyor. Beşiktaş'ta 3 futbolcu eksik olacak ve 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Son 6 maçında rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, Fernando Santos yönetimindeki ilk derbisine çıkacak.
Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.
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