Başakşehirli Mahmut Tekdemir, 500. maçına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehirli Mahmut Tekdemir, 500. maçına çıktı

Başakşehir'in Antalyaspor'u mağlup ettiği maçta forma giyen Mahmut Tekdemir, turuncu-lacivertli takımla 500. maçına çıktı. Kariyerinde Türkiye liglerinde 426, Türkiye Kupası'nda 38 ve Avrupa kupalarında 36 maça çıkan Tekdemir, 18 gol atarken, 15 asist yapmayı başardı.

09.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'in 36 yaşındaki futbolcusu Mahmut Tekdemir, Antalyaspor maçıyla birlikte turuncu-lacivertli formayla 500. maçına çıktı.

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, takımın önemli isimlerden Mahmut Tekdemir için önemli bir karşılaşma oldu. Müsabakaya yedek başlayan ve 90+4. dakikada Olivier Kemen'in yerine oyuna dahil olan Tekdemir, bu maçta birlikte turuncu-lacivertlilerle 500. maçına çıkmış oldu. Altyapısından yetiştiği takımda 17. sezonu geçiren deneyimli futbolcuya mücadelenin ardından Başkan Göksel Gümüşdağ, 500. maç plaketi ve arkasında 500 yazan forma takdim etti.

Mahmut Tekdemir, Başakşehir ile Türkiye liglerinde 426, Türkiye Kupası'nda 38 ve Avrupa kupalarında 36 olmak üzere toplamda 500 maçta, 18 kez gol sevinci yaşarken, 15 asistlik performans sergiledi.

Mahmut Tekdemir, 2019-2020 sezonunda da turuncu-lacivertliler Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mahmut Tekdemir, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Başakşehir, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehirli Mahmut Tekdemir, 500. maçına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında tartışma Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında tartışma
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:33 Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 22:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehirli Mahmut Tekdemir, 500. maçına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement