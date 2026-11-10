Başakşehirli Yusuf Sarı Acıbadem Maslak'ta sol diz menisküs ameliyatı oldu

Başakşehir, Yusuf Sarı'nın sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Başakşehir'de Yusuf Sarı sol dizinden menisküs ameliyatı oldu. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusuf Sarı'nın ameliyat edildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sol diz artroskopik menisküs ameliyatı yapılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.