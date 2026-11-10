Başakşehirli Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak'ta sol dizinden ameliyat edildi - Son Dakika
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Başakşehirli Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak'ta sol dizinden ameliyat edildi

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Başakşehir'de 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Sarı, sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı geçirdi. Kulüp, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edilen kanat oyuncusunun sahalara en kısa sürede sağlıklı dönmesini temenni etti.

İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."

Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

Kaynak: AA
Yusuf SarıBaşakşehirAmeliyatFutbolSağlıkSporSon Dakika

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