Başakşenir'de sürpriz doğum günü kutlaması

Antalya'da kamp yapan Başakşehir'de sabah yapılan antrenman sonrasında takımın malzeme sorumlusu Nurdoğan Dursun'un doğum günü kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli ara sonrasında Antalya'da kamp yapan takımlardan Başakşehir, hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürürken, antrenmanın bitimiyle birlikte takımın malzeme sorumlusu Nurdoğan Dursun'a sürpriz yapıldı. Doğum günü olan Dursun'a Brezilya usulü kutlama yapan futbolcular, yumurta, un ve suyla Dursun'un doğum gününü kutladı. Nurdoğan Dursun, 'Ben şimdi nasıl yıkanacağım' derken, Teknik Direktör Emre Belözoğlu da, 'Geçmişin hatırı var ama seni ben bile kurtaramazdım' diyerek Dursun'a takıldı. - ANTALYA