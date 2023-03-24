Başı ağrıyor diye A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında sahada - Son Dakika
Üye Girişi

Başı ağrıyor diye A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında sahada

24.03.2023 13:08

Bitmek bilmeyen baş ağrıları gerekçesiyle milli takım kampından çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. Deneyimli stoperin, Galatasaray'ın ligde oynayacağı Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın formasını giyen Abdülkerim Bardakcı, dinmeyen baş ağrıları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılmıştı. Deneyimli stoperin son durumu netleşti.

KARABAĞ MAÇINDA YOK

Tedavisi tamamlanan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı dostluk maçında sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

ADANA DEMİR'E KARŞI SAHADA

Azerbaycan'a götürülmeyecek Bardakcı'nın Galatasaray'ın milli ara dönüşü Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor maçında forma giymesi bekleniyor.

YORUMLAR (3)
  • Mahmut Kutlu: Milli ruh sıfır Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
  • Can Yıldırım : Bu adamı bir daha milli takıma çagıranın Cevap Yaz 22 7 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: BUNUN HANGİ OYUN PERFORMANSINA BAKARAK MİLLİ TAKIMA SEÇİYORLAR ANLAMADIM ? Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır
500
Baş ağrısı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demir maçında sahada Baş ağrısı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demir maçında sahada Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlılarına devam etti Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlılarına devam etti

Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor, Galatasaray, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başı ağrıyor diye A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında sahada - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Evlilikleri yalnızca 6 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşanma kararı aldı
15:20 6 ay önce evlenen Burcu Binici ve Tankurt Manas tek celsede boşandı
15:08 Fenerbahçe'den "Ülker Stadyumu depreme dayanıksız" iddialarına yalanlama
14:39 4 çocuk babası şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:48 Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu iddialarını yalanladı
14:07 3 çocuk annesi kadın, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
14:39 4 çocuk babası adam, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
14:36 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'nın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı
14:30 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hırkasının fiyatıyla dudak uçuklattı
14:33 Galatasaray'dan sürpriz İlkay Gündoğan açıklaması: Kesinlikle yalnız olmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 15:32:43. #1.11#
SON DAKİKA: Başı ağrıyor diye A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement