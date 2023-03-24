Süper Lig'de lider Galatasaray'ın formasını giyen Abdülkerim Bardakcı, dinmeyen baş ağrıları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılmıştı. Deneyimli stoperin son durumu netleşti.
Tedavisi tamamlanan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı dostluk maçında sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.
Azerbaycan'a götürülmeyecek Bardakcı'nın Galatasaray'ın milli ara dönüşü Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor maçında forma giymesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Başı ağrıyor diye A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında sahada - Son Dakika