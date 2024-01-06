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Başiskele Belediyespor, KB Hereke Yıldız Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Başiskele Belediyespor, KB Hereke Yıldız Spor maçına hazırlanıyor

Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Başiskele Belediyespor, kendi sahasında yarın KB Hereke Yıldız Spor'a karşı mücadele verecek. Başiskele Belediyespor, bu kritik sınavı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tuncay, taraftarlara maçta takımlarını yalnız bırakmamaları ve futbolcuları desteklemeleri çağrısında bulundu.

Başiskele Belediyespor, KB Hereke Yıldız Spor maçına hazırlanıyor
06.01.2024 - 13:26,
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Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Başiskele Belediyespor, kendi sahasında yarın KB Hereke Yıldız Spor'a karşı mücadele verecek.

Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada Başiskele Belediyespor ile KB Hereke Yıldız Spor kozlarını paylaşacak. 17 puanla 9. sırada yer alan Başiskele Belediyespor, bu kritik sınavı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Taraftarlara seslenen Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tuncay, maçta takımlarını yalnız bırakmamalarını, futbolcuları desteklene çağrısında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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