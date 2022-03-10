Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de - Son Dakika
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Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de

10.03.2022 12:42
Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de

Kocaeli 1. Amatör Küme A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Başiskele Belediyespor, Süper Amatör Lig'e yükselme final maçında Derince Birlikspor'u 2-1 mağlup etti.

Kocaeli 1. Amatör Küme A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Başiskele Belediyespor, Süper Amatör Lig'e yükselme final maçında Derince Birlikspor'u 2-1 mağlup etti.

Kocaeli 1. Amatör'de normal sezonu 29 puanla alarak 2'nci sırada tamamlayan Başiskele Belediyespor ile C Grubu'nun 3'üncüsü Derince Birlikspor, İzmit Cephanelik Stadı'nda dün akşam Süper Amatör Lig'e yükselmek için kozlarını paylaştı. Başiskele Belediyespor, 40. dakikada Faik Furkan Filiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Derince Birlikspor skoru 1-1'e eşitledi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da Başiskele Belediyespor, müsabakanın 77. dakikasında Cihat Genç ile 2-1 öne geçti. Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Başiskele Belediyesporlu futbolcular ve teknik ekip, sahada şampiyonluğu kutladı.

Başiskele Belediye Başkan Yasin Özlü de tebrik mesajı yayımlayarak, Süper Amatör Lig'e yükselen Başiskele Belediyespor yönetimini, teknik ekibini ve futbolcuları tebrik etti. - KOCAELİ

Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de
Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de
Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de - Son Dakika


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