Başiskele Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu inşaatı sürüyor

Başiskele'de Vezirçiftliği Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı spor salonu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından ağustos ayında temeli atılan projenin çelik konstrüksiyon montaj işlemleri tamamlandı. Ekiplerin şu anda çatı paneli kaplaması, duvar örme ve elektrik altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Toplam 2 bin 128 metrekare arsa üzerine inşa edilen tesisin, 869 metrekare taban oturumu ve 267 metrekare asma katıyla birlikte toplam 1136 metrekare kapalı alana sahip olacağı kaydedildi.

Basketbol ve voleybol gibi salon sporlarına uygun tasarlanan projenin zemin katında; 391 metrekare spor salonu, 102 kişilik tribün, soyunma, antrenör ve personel odaları ile idari birimler yer alacak.

Binanın birinci katında ise 84 metrekarelik ek spor salonu ve soyunma odalarının bulunacağı belirtildi.