Başiskele'de Motor Sporları Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Başiskele'de Motor Sporları Merkezi Açıldı

Başiskele\'de Motor Sporları Merkezi Açıldı
08.07.2026 20:49
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Milli motosikletçiler ve Kıvanç Tatlıtuğ, modern tesiste sürüş yaparak gençlere motivasyon verdiler.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hizmete açılan Motor Sporları Gelişim Merkezi'ni ziyaret eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pistte sürüş yaptı.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sepetlipınar Mahallesi'nde inşa edilen, modern altyapısı ve uluslararası standartlara uygun parkuruyla hizmet veren merkez, motorsporlarının önde gelen isimlerini konuk etti.

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Sofuoğlu ile oyuncu Tatlıtuğ, tesiste incelemelerde bulunarak pisti deneyimledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, merkezin genç sporcular için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye teşekkür etti.

Burada yarışçı olma hayaliyle motosiklet sporuna başlayan çok sayıda genç olduğunu vurgulayan Toprak Razgatlıoğlu, "Böyle bir pistin olması, gençlerimiz için gerçekten büyük bir fırsat. Biz de 'KNN54 Team' olarak antrenmanlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sakatlık yaşamadan verimli antrenmanlar yapmak. Çok eğlenceli pist olmuş, herkesin emeğine sağlık. İnşallah burada nice yarışlar olacak, nice gençler yetişecek." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu, Motor Sporları Gelişim Merkezi'nden Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandıracak yeni şampiyonlar yetişeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başiskele'de Motor Sporları Merkezi Açıldı - Son Dakika

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