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Görüşeceği isim taraftarın rüyalarına giriyor! Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaşlıları havalara uçuracak sözler - Son Dakika

Görüşeceği isim taraftarın rüyalarına giriyor! Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaşlıları havalara uçuracak sözler

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Arat, dünya yıldızlarını Beşiktaş'a getireceklerini belirterek, bu isimler arasında Anderson Talisca'nın da olduğunu ifade edip "Talisca dahil herkesle görüşeceğiz" dedi.

Görüşeceği isim taraftarın rüyalarına giriyor! Başkan adayı Hasan Arat\'tan Beşiktaşlıları havalara uçuracak sözler
18.11.2023 16:49  - Güncelleme: 17:30

Süper Lig devi Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat, siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, "Beşiktaşlıların yolu" adlı tanıtım toplantısında hayata geçirecekleri projelerini anlattı. Taraftarların Anderson Talisca tezehüratlarına yanıtsız kalmayan Arat, Talisca da dahil herkesle görüşeceklerini bildirdi.

Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak sözler! Getireceği ismi duyanlar yerlinde duramıyor

"TALISCA DAHİL TÜM HERKESLE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Beşiktaş'a dünya yıldızlarını getireceğiz" diyen Arat'ın sözlerine taraftarlar salonu Talisca tezahüratlarıyla inletti. Bu tezahüratlara cevap veren Arat, "Talisca dahil tüm herkesle görüşeceğiz. Herkesin için rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaş taraftarını havalara uçuracak sözler! Getireceği ismi duyanlar yerlinde duramıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Anderson Talisca, Hasan Arat, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşeceği isim taraftarın rüyalarına giriyor! Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaşlıları havalara uçuracak sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüşeceği isim taraftarın rüyalarına giriyor! Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaşlıları havalara uçuracak sözler - Son Dakika
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