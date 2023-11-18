Süper Lig devi Beşiktaş'ın başkan adayı Hasan Arat, siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, "Beşiktaşlıların yolu" adlı tanıtım toplantısında hayata geçirecekleri projelerini anlattı. Taraftarların Anderson Talisca tezehüratlarına yanıtsız kalmayan Arat, Talisca da dahil herkesle görüşeceklerini bildirdi.
"Beşiktaş'a dünya yıldızlarını getireceğiz" diyen Arat'ın sözlerine taraftarlar salonu Talisca tezahüratlarıyla inletti. Bu tezahüratlara cevap veren Arat, "Talisca dahil tüm herkesle görüşeceğiz. Herkesin için rahat olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Görüşeceği isim taraftarın rüyalarına giriyor! Başkan adayı Hasan Arat'tan Beşiktaşlıları havalara uçuracak sözler - Son Dakika