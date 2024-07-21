Sakaryalı aileler doğayla iç içe bisiklet turunda buluştu - Son Dakika
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Spor

Sakaryalı aileler doğayla iç içe bisiklet turunda buluştu

Sakaryalı aileler doğayla iç içe bisiklet turunda buluştu

Sakaryalı anne babalar ve çocukları, güneşli bir pazar sabahında Aziz Duran Parkı'nda doğa ile iç içe pedalları 'dostluğa' çevirdi.

21.07.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Sakaryalı anne babalar ve çocukları, güneşli bir pazar sabahında Aziz Duran Parkı'nda doğa ile iç içe pedalları 'dostluğa' çevirdi. Programa eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Spor ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ailelerimize yönelik bir etkinlik düzenledik. Katılan tüm ailelere teşekkür ederim" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporu ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Aileler Bisikletle Buluşuyor" ismiyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Güneşli bir pazar sabahında aileler rengarenk bir bisiklet turunda bir araya geldi. Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte anne, baba ve çocuklarından oluşan 20 farklı aile, park içinde pedalları 'dostluk' için çevirdi. Aile olgusunu da güçlendirmek isteyen Büyükşehir, aileler arasındaki muhabbeti geliştirerek şehrin sosyal yaşamına katkı için güzel bir süreç başlattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ve güvenli sürüş için tüm önlemlerin alındığı etkinlikte aileler ve çocukları sportif faaliyetlerle dolu bir pazar günü geçirdi. Bisiklet turuyla yorulan aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kahvaltı programında karşıladı. Başkan Alemdar ve aileler, belediyenin tesisinde birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti.

Alemdar sporu, bisikleti ve aile kurumunu geliştirmek, güçlendirmek için farklı aktiviteler organize edeceklerini belirterek, "Sakarya'mız hem sporla hem de bisikletle iç içe bir şehir. Sabahın erken saatlerinde buraya gelerek etkinliğimize katılan tüm ailelere teşekkür ederim. Aileler bizim temel yapı taşımız. Aile olgusunu güçlü kılmak, farklı aktivitelerle aileleri stresten uzak tutmak ve doğayla yakınlaştırmak için düzenlediğimiz sosyal etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, etkinlik sonunda katılımcılara farklı hediyeler takdim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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