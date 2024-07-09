Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları ile Öğrencilere Spor Fırsatı Sunuyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Haydi Spor'a" sloganıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları ile öğrenciler yaz tatilinde sporla iç içe vakit geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Spor Konya Projesi" çerçevesinde 28 ilçede düzenledikleri Yaz Spor Okulları ile gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı ve onları sporun olumlu etkileriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. İlçelerde bu yıl da 6-16 yaş grubundaki öğrencilerin Yaz Spor Okulları'na olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay, "Çeşitli branşlardaki sportif faaliyetlerimize bu yıl 8 bin evladımız katılıyor. Basketbol, futbol, voleybol başta olmak üzere takım ve bireysel sporlardan oluşan 26 branşta öğrencilerimiz profesyonel antrenörler eşliğinde spor yaparak yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı buluyor. Konya'mızı sporun ve gençlerimizin geleceği için daha güçlü bir şehir haline getirmek için gayret etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çabamız güçlü bir gençlik için. Yaz Spor Okulları'na katılan tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları, merkez dışındaki 28 ilçede, alanında uzman 115 eğitmen gözetiminde hizmet veriyor. Spora erişimde güçlük çeken öğrencilere yönelik faaliyet gösteren spor okullarında branşlar şunlardan oluşuyor: " Futbol, basketbol, badminton, hentbol, satranç, taekwondo, yüzme, kick boks, masa tenisi, okçuluk, voleybol, wushu, jimnastik, futsal, oryantiring, kort tenisi, dart, boks, halk oyunları, halter, kano, güreş, karate, bocce, judo, muaythai." - KONYA