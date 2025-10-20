Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyespor\'un Galibiyetini Kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Koçarlı Belediyespor'un 7-1'lik Kale Davazspor galibiyetinin ardından, sahaya indi. Teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Arıcı, futbolculara olan borçlarının tamamını ödeyeceğini ve 5 bin lira galibiyet primi vereceğini açıkladı. Bu müjdeyle sahadaki sevinci ikiye katlandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, spora ve sporcuya verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Birinci Amatör Küme 2. Grup'ta sezona fırtına gibi başlayan Koçarlı Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Kale Davazspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Koçarlı Vali Şenol Engin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Arıcı, atılan gollerle birlikte büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen Başkan Arıcı, futbolcuları tek tek tebrik ederek hem moral hem de maddi destek anlamında büyük bir müjde verdi.

"Hepinizi tebrik ediyorum, güzel bir skor. Bu hafta tüm alacaklarınızı alacaksınız. Ayrıca bu galibiyet için şahsım adına kişi başı 5 bin lira prim veriyorum" diyen Başkan Arıcı'nın sözleri, sahadaki sevinci ikiye katladı. Futbolcular "Büyük Başkan Özgür Arıcı" tezahüratlarıyla Başkan Arıcı'yı alkışlarken, liderliğin mutluluğu coşkuya dönüştü. Başkan ve futbolcular hep birlikte zafer pozu vererek tarihi anı ölümsüzleştirdi.

Karşılaşma sonrası sadece kendi takımını değil, misafir takım Kale Davazspor'u da unutmayan Başkan Arıcı, rakip takımın soyunma odasına gitti. "Mücadeleniz için tebrik ederim. Gelin, hep birlikte yemek yiyelim. Misafir başımızın tacıdır" diyen Başkan Arıcı, misafirperverlik örneği sergiledi. Hem galibiyet sevinci hem de sergilediği örnek davranışla Başkan Arıcı takdir topladı. - AYDIN