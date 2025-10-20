Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyespor'un Galibiyetini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyespor'un Galibiyetini Kutladı

Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyespor\'un Galibiyetini Kutladı
20.10.2025 13:35  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 7-1'lik galibiyetin ardından futbolculara olan borçlarını ödeyeceğini ve galibiyet primi vereceğini açıkladı. Takıma büyük moral veren Başkan, misafir takıma da jest yaparak takdir topladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Koçarlı Belediyespor'un 7-1'lik Kale Davazspor galibiyetinin ardından, sahaya indi. Teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Arıcı, futbolculara olan borçlarının tamamını ödeyeceğini ve 5 bin lira galibiyet primi vereceğini açıkladı. Bu müjdeyle sahadaki sevinci ikiye katlandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, spora ve sporcuya verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Birinci Amatör Küme 2. Grup'ta sezona fırtına gibi başlayan Koçarlı Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Kale Davazspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Koçarlı Vali Şenol Engin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Arıcı, atılan gollerle birlikte büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen Başkan Arıcı, futbolcuları tek tek tebrik ederek hem moral hem de maddi destek anlamında büyük bir müjde verdi.

"Hepinizi tebrik ediyorum, güzel bir skor. Bu hafta tüm alacaklarınızı alacaksınız. Ayrıca bu galibiyet için şahsım adına kişi başı 5 bin lira prim veriyorum" diyen Başkan Arıcı'nın sözleri, sahadaki sevinci ikiye katladı. Futbolcular "Büyük Başkan Özgür Arıcı" tezahüratlarıyla Başkan Arıcı'yı alkışlarken, liderliğin mutluluğu coşkuya dönüştü. Başkan ve futbolcular hep birlikte zafer pozu vererek tarihi anı ölümsüzleştirdi.

Karşılaşma sonrası sadece kendi takımını değil, misafir takım Kale Davazspor'u da unutmayan Başkan Arıcı, rakip takımın soyunma odasına gitti. "Mücadeleniz için tebrik ederim. Gelin, hep birlikte yemek yiyelim. Misafir başımızın tacıdır" diyen Başkan Arıcı, misafirperverlik örneği sergiledi. Hem galibiyet sevinci hem de sergilediği örnek davranışla Başkan Arıcı takdir topladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özgür Arıcı, Misafir, Koçarlı, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyespor'un Galibiyetini Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

07:33
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 07:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Arıcı, Koçarlı Belediyespor'un Galibiyetini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.