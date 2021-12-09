Başkan Ataç'tan Tepebaşı'nın Sultanları'na tam destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını ağırlayarak, hafta sonunda oynayacakları Gölcük İhsaniye müsabakası için başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını konuk etti. Ziyarette Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden takımın yanı sıra kulüp başkanı Mete Yılmaz ile antrenörler Özkan ve Fatma Çimenli yer aldı. Başkan Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına; Gölcük İhsaniye maçında başarılar diledi. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mete Yılmaz, teknik heyet ve sporcular da daima sporun ve sporcunun destekçisi olduğu için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü - Gölcük İhsaniye maçı, 12 Aralık Pazar günü saat 15.00'te, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR