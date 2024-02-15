Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 1. Lig'e yükselme maçları öncesinde Belediye Başkanı ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 1. Lig'e yükselme maçları öncesinde Belediye Başkanı ile buluştu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 1. Lig\'e yükselme maçları öncesinde Belediye Başkanı ile buluştu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ve teknik heyeti, 1. Lig'e yükselme çeyrek final maçları öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, takıma başarılar dileyerek, ilçeyi ve ilimizi temsil ederek 1. Lig'e yükselme maçlarında da başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

15.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde grubunu 2. sırada tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ve teknik heyeti, 1. Lig'e yükselme çeyrek final maçları öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Türe, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette takım antrenörleri, Başkan Bakkalcıoğlu'na 1. Lig'e yükselme maçları öncesinde yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu takıma yükselme maçlarında başarılar dileyerek "Grup maçlarını başarıyla tamamlayarak bizleri gururlandırdınız. Aynı başarıyı ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek 1. Lig'e yükselme maçlarında da göstereceğinize yürekten inanıyor, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılacak play-off karşılaşmalarında yarın saat 16: 30'da Beykoz Belediye Spor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 16: 30'da Besni Gençlik ve 18 Şubat Pazar Günü saat 14: 30'da Didim Spor ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Voleybol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 1. Lig'e yükselme maçları öncesinde Belediye Başkanı ile buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 1. Lig'e yükselme maçları öncesinde Belediye Başkanı ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement