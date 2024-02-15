Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 1. Lig\'e yükselme maçları öncesinde Belediye Başkanı ile buluştu

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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde grubunu 2. sırada tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ve teknik heyeti, 1. Lig'e yükselme çeyrek final maçları öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Türe, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette takım antrenörleri, Başkan Bakkalcıoğlu'na 1. Lig'e yükselme maçları öncesinde yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu takıma yükselme maçlarında başarılar dileyerek "Grup maçlarını başarıyla tamamlayarak bizleri gururlandırdınız. Aynı başarıyı ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek 1. Lig'e yükselme maçlarında da göstereceğinize yürekten inanıyor, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılacak play-off karşılaşmalarında yarın saat 16: 30'da Beykoz Belediye Spor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 16: 30'da Besni Gençlik ve 18 Şubat Pazar Günü saat 14: 30'da Didim Spor ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK