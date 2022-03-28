Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı

28.03.2022 10:47
Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Jimnastik Yarışmalarında 6 kupa ve 19 madalya kazanan ÇESK sporcularıyla bir araya geldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Jimnastik Yarışmalarında 6 kupa ve 19 madalya kazanan ÇESK sporcularıyla bir araya geldi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) sporcuları, 22-24 Mart tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları jimnastik yarışmalarında başarı elde etti. ÇESK Kulübü takım halinde 6 kupa kazanırken, bireyselde 6 altın madalya, 1 gümüş madalya, 6 bronz madalya ve 6 dördüncülük madalyası olmak üzere toplamda 19 madalya kazandı. Sporcular madalya ve kupaları ile Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette ÇESK Kulübü Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu, sporcu aileleri ve antrenörler yer aldı.

Sporcuların başarısından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Çocukların bu yaşta sporla tanışmaları ve artık hayatlarının vazgeçilmezi olması bizim için çok önemli. Bu yavrularımız sporla uğraştıkları için bir adım daha önde oluyorlar" dedi. - KOCAELİ

Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı
Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı

YORUMLAR
500
2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı 2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı

Cimnastik, Çayırova, Kocaeli, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Çiftçi, ÇESK sporcularını ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement