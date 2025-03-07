Başkan Durgut, Türkiye Şampiyonu Sporcu Abdülkerim Akdaş\'ı Ağırladı

Spor

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gülle ve cirit atma branşında iki kez Türkiye Şampiyonu ve iki kez de Türkiye üçüncüsü olan Abdulkerim Akdaş'ı makamında ağırladı.

Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkerim Akdaş, Türkiye Atletizm Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında İstanbul ve Mersin'de düzenlenen yarışmalarda gülle atmada iki birincilik ve bir üçüncülük, cirit atmada ise üçüncülük madalyası kazanarak toplamda dört madalya elde etti. Abdülkerim Akdaş, antrenörü Sercan Ocak ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz ile birlikte Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u ziyaret etti. Başkan Durgut, başarılı sporcu Abdülkerim Akdaş'ı ödüllendirerek, hem onu hem de değerli hocalarını tebrik etti. Durgut, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Akdaş'a spor hayatında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Durgut, "Sporcumuzun bu büyük başarıları ilçemiz adına gurur verici. Gençlerimizi spora teşvik etmek ve desteklemek bizim önceliğimizdir. Abdülkerim'in bu başarıları, gelecek nesillere ilham olacaktır" dedi. - BİLECİK