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Başkan Ergün: "Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin" - Son Dakika

Başkan Ergün: "Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin"

29.09.2021 12:46
Başkan Ergün:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımını ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Manisa Büyükşehir Belediye spor Basketbol takımını ağırladı. Federasyon Kupası'nın Manisa'ya gelmiş olmasını gurur verici olarak niteleyen Başkan Ergün, "Bu takım bu kupayı hak etti. Sadece son maç olarak değil, daha önceki oynadığı bütün maçlarında da açık ve net bir şekilde bunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Başantrenör Ceyhun Cabadak, Genel Menajer Nihat Mala, yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro ve oyuncular yer aldı. Şampiyonluk kupasını Başkan Ergün'e takdim eden Kulüp Başkanı Güzgülü, nazik davet için teşekkür etti. Başkan Ergün, kupa maçlarında kendilerine bu heyecanı ve gururu yaşatan tüm ekibe teşekkürlerini ileterek, yeni sezonda hedefin lig şampiyonluğu olduğunu belirtti. Başkan Ergün, tüm ekibe 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' kitabını hediye etti. Kupayla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ergün, tüm ekibe başarılar diledi.

"15 branşta 5 bine yakın evladımız spor yapıyor"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar amatör ruhla, amatör branşlarda tamamen gençlerimize sahip çıkma noktasında 15 branşta faaliyetlerini devam ettirmektedir. Buradaki tek amacımız Manisa'da yaşayan ailelerimizin, sevdiklerimizin, geleceğimiz olan evlatlarımıza, çocuklarımıza özgüvenini artırmış, fiziksel gelişimini tamamlamış, arkadaşlık duygularını pekiştirmiş ve ülkesine, vatanına, şehrine daha fayda sağlayan bireyler yetiştirmek tek amacımız. Bugün yaz okulları, kış okullarımız ve 15 branşta 5 bine yakın evladımız spor yapıyor. Önemli olan onların yanında, onlara en iyi imkanları sunabilmek ve spor vesilesiyle kaynaşmalarını sağlayabilmek. Bu noktada başta Başkanımız olmak üzere tüm değerli yönetici arkadaşlarıma verdikleri emek ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. İşte bu branşlardan bir tanesi de basketbol branşımız. Temellerini 5 sene önce attığımız basketbol takımımızla sağlam temeller üzerine basarak ve teknik kadromuzun her zaman yanında durduk. Onlar da bizleri hiç mahcup etmeden bu güzellikleri yaşattılar. Bunlardan bir tanesini de bugün burada paylaşıyoruz" dedi.

Lig öncesi önemli bir prova olan Federasyon Kupası'nın Manisa'ya gelmiş olmasını gurur verici olarak niteleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İlk kupayı kazandırdınız. Ben öncelikle verdiğiniz destek, güç, kuvvet, beyin, fiziksel, psikolojik her noktada bize heyecanı yaşattığınız için, son maçta, son çeyrekte kalpten bizi götürecek kritik bir maç yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Bu gurur hepinizin gururu, emeği, alın teri, katkıları var. Bütün herkesin bu kupada katkıları var. Bize büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldunuz. Ümit ediyorum ki bu güzel başarınız yılın sonunda da inşallah lig şampiyonluğuyla taçlandırırsınız. Tek amacımız bu. Manisa'da basketbolu, altyapıdan yetişen kadrolarını sevme noktasında Manisa halkının çocuklarına öncü olursunuz. Bu en büyük destek ve katkılardan bir tanesi olacaktır. Şampiyonluklar gelip geçicidir ama gençliğe sahip çıkma noktasında gelecek olan çocuklarımıza, Manisa'nın çocuklarına bu basketbolu sevdirmek ve gelişimi arttırmak tek amacımız. Bunun da vesilesi sizlersiniz. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız var, geçen seneden kadromuza olan arkadaşlarımız var. Sonuç itibariyle hepinize kazasız belasız bir sezon diliyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Federasyon kupa maçında istenmeyen bir sakatlığın söz konusu olduğunu belirten Başkan Ergün, "Kulüp olarak biz üzerimize düşen neyse her zaman sporcu kardeşlerimizin hep yanında olduk. Onun da yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Elimizden ne geliyorsa her zaman gereğini yaparız. Kendisine de geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın Federasyon Kupası'nı hak ettiğini dile getiren Başkan Ergün, "Bu takım bu kupayı hak etti. Sadece son maç olarak değil, daha önceki oynadığı bütün maçlarında da açık ve net bir şekilde bunu ortaya koydu. Sezon boyunca başkan ve yönetimi, teknik kadrosu ve bizler hep sizin yanınızda olacağız. Katkıda bulunacağız. Başarının karşılığını her zaman yaptığımız gibi ödüllendireceğiz. Her şey sizin çalışmanıza ve sorumluluğunuza bağlı. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Emekleriniz için bu başlangıç için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Ergün: Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin
Başkan Ergün: Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin
Başkan Ergün: Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin
Başkan Ergün: Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin

Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Ergün, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ergün: 'Bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin' - Son Dakika Spor


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