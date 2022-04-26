Başkan Erol'dan spora davet - Son Dakika
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Başkan Erol'dan spora davet

26.04.2022 00:57
Başkan Erol'dan spora davet

Aydın'ın en küçük ve en uzak ilçeleri arasında yer alan 13 bin nüfuslu Buharkent'in 5 mahallesi ve merkezinde halı sahadan kapalı spor salonuna kadar spor altyapı sorunu kalmadı.

Aydın'ın en küçük ve en uzak ilçeleri arasında yer alan 13 bin nüfuslu Buharkent'in 5 mahallesi ve merkezinde halı sahadan kapalı spor salonuna kadar spor altyapı sorunu kalmadı. Spor tesislerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Erol, gencinden yaşlısına herkesi spor yapmaya davet etti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, en fazla önem verdikleri konular arasında yer alan spor altyapısı sorununu tamamen çözüme kavuşturduklarını, küçük eksiklikleri de tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek: "Halı sahalardan, futbol sahalarına, yüzme havuzundan, tenis kortuna, bisiklet yolundan yürüyüş yoluna ve kapalı spor tesislerine kadar her türlü spor altyapıyı tamamladık. Bu tesisleriminiz boş ve atıl kalmaması için gencinden yaşlısına herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

İlçedeki her türlü spor altyapısı tamamlandı

İlçeye bağlı beş mahallede bulunan yenileme ve yapımları tamamlanan 6 halı sahayı yerinde inceleyen ve son rötuşlar için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden belediye Başkanı Mehmet Erol: "Sürekli olarak gençlerimizin iyi bir ortamda spor yapmalarını düşündüğümüz için spor altyapısı konusuna büyük önem verdik. Bu anlamda halkımızın iyi tesislerde ve ihtiyaç duydukları alanlarda spor yapmalarını sağlamak için halı sahalardan, futbol sahalarına, yüzme havuzundan, tenis kortuna, bisiklet yolundan yürüyüş yoluna ve kapalı spor tesislerine kadar her türlü spor altyapıyı tamamladık. Buharkent merkez ve mahallelerinde spor altyapılarını tamamlamış olduk. Gençlik Parkı, Atatürk Şehir Parkı, Kızıldere, Savcıllı ve Ortakçı mahallemizde halı sahalarımız yenilenirken Meryemoğlu Mahallelerimizde de yeni bir halı saha yaparak toplamda 6 halı sahamız hazır hale geldi. Buharkent'te yüzme havuzumuz var. Millet Bahçemizde yürüyüş ve bisiklet yollarımız var. Kapalı spor salonumuz, basketbol voleybol sahalarımız, tenis kortlarımız, halı sahalarımız, yeni tribünü ile nizami futbol sahamız var. Baktığımızda ilçemizin genelinde spor altyapısı ile ilgili her türlü eksikliğin giderildiğini görüyoruz. Gençlerimize ve halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Bu altyapıya göre de gencinden yaşlısına spor yapmayan kimsenin kalmamasını bekliyoruz. Bu tesisleriminiz boş ve atıl kalmaması için gencinden yaşlısına herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca Buharkent belediyemiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen doğa yürüyüşlerine de herkesi davet ediyorum" dedi. - AYDIN

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Buharkent, Futbol, Yüzme, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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