Başkan Genç'ten Taraftarlara Sağduyu Çağrısı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bordo-mavili takımın taraftarlarına sağduyu çağrısında bulundu.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin önemli bir rakip olduğunu belirterek, "İstiyoruz ki geçen yıllarda olduğu gibi yine inşallah Trabzonspor'umuz ile yarın akşam hep beraber galibiyet coşkusunu yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan, sonuç ne olursa olsun maçın başından bitiş düdüğüne kadar güçlü bir şekilde takımı desteklemelerini isteyen Genç, "Sağduyulu olalım ve Trabzon'a yakışanı yapalım. İnşallah galip geleceğiz. Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.