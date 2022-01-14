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Başkan Güder, başarılı sporcuları ağırladı - Son Dakika

Başkan Güder, başarılı sporcuları ağırladı

14.01.2022 11:36
Başkan Güder, başarılı sporcuları ağırladı

Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasına Malatya'dan katılan ve başarıyla dönen Orhan Gazi Ortaokulu öğrencileri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasına Malatya'dan katılan ve başarıyla dönen Orhan Gazi Ortaokulu öğrencileri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

Sakarya'da 15-17 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasına Malatya'dan katılan öğrenciler 10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya alarak dönmüştü. Şampiyonada büyük başarı gösteren ve Türkiye şampiyonu olan Orhan Gazi Ortaokulu 8. sınıf Berinay Nur Akdoğan ve Türkiye 3.sü olan Orhan Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Melisa Gelmez Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Olcay Ülger, Okul Müdür Yardımcısı Muhittin Baydede ve Antrenör Ali Ülger'in de katıldığı ziyarette Başkan Güder, öğrencilerle başarıları üzerine sohbet etti. Alınan başarıyla öğrencilerin bütün Malatya'yı gururlandırdığını ifade eden Başkan Güder, "Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonasında öğrencilerimizin üstün başarı göstererek şampiyonlukları Malatya'mıza getirmeleri bizleri çok mutlu etti. Malatya şehrinin her platformda ön plana çıkması bizim için bir gururdur. Orhan Gazi Ortaokulu'ndan öğrencilerimizin başarısı özellikle de ilçemiz adına bizleri gururlandırdı. Yeni şampiyonların ilçemizde çıkması için bizler de gençlere destek oluyoruz. Gençlerimizin her alanda başarması önemli. Bizler sporcularımızın her zaman destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Başkan Güder, başarılı sporcuları ağırladı
Başkan Güder, başarılı sporcuları ağırladı

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Malatya, Kung Fu, Wushu, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Güder, başarılı sporcuları ağırladı - Son Dakika Spor


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