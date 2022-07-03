Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü - Son Dakika
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Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü

03.07.2022 16:30
Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı sahada çocuklarla birlikte futbol oynayarak, ter döktü.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı sahada çocuklarla birlikte futbol oynayarak, ter döktü.

Aydın'ın Köşk ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerinde yapılan 6 adet yeni halı saha tamamlanırken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi'nde de yapımı tamamlanan halı sahayı ziyaret etti. Ziyaret esnasında halı sahada karşılaştığı çocuklara sohbet eden Başkan Güler, çocuklara futbol topu hediye ederek, yeni sahada birlikte maç yaptı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada Başkan Güler, çocuklarla ter dökerken, yeni sahanın hayırlı olmasını diledi.

Maç sonrası çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Güçlü yarınlarımızın temel taşları çocuklarımız. Ilıdağ Mahallemizde yapımı tamamlanan halı sahamızda karşılaştığımız minik yavrularımızla kısa ama keyifli bir müsabaka gerçekleştirdik. Kazanan tabii her zaman ki gibi dostluk oldu" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nuri Güler, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Güler, Ilıdağlı çocuklarla ter döktü - Son Dakika

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