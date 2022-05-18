Başkan Gültak: "Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor" - Son Dakika
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Başkan Gültak: "Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor"

18.05.2022 16:09
Başkan Gültak: "Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor"

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu, Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu, Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Müsabakayı tribünden izleyen ve galibiyet sonrası soyunma odasına inen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Mersin yeniden bir diriliş hikayesi yazıyor. Takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Mersin Stadyumunda Orduspor 1967 A.Ş.'yi ağırlan İçel İdman Yurdu, Play-Off yarı final rövanş mücadelesinde 3-0'lık skorla galip geldi. Mücadeleyi yerinde izleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, stadı dolduran 25 bin taraftara teşekkür ederek, "Tüylerimiz diken diken oldu. Bu kent yeniden bir diriliş hikayesi yazıyor. Bugün sahada Süper Ligde mücadele eden takımlara nasip olamayacak bir atmosfer vardı. Bu kent artık alt ligleri değil, Süper Ligi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımıza minnet borçluyuz"

Müsabakanın ardından soyunma odasında İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve futbolcuları ziyaret eden Gültak, "Finalde Fethiye Spor ile mücadele edeceğiz. Tarafsız sahada oynanacak o maça da gidip takımımızı yalnız bırakmayacağım. Başta taraftarlarımız olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese minnet borçluyuz. Tüm taraftarımızdan Allah razı olsun. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla Fethiye'yi de eleyip bir üst lige adımızı yazdıracağız. Yeniden dirilişin ateşini yaktık; devamı da gelecek" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak: Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor
Başkan Gültak: Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor
Başkan Gültak: Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor
Başkan Gültak: Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor

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Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti
Kaynak: İHA

The Revenant, Orduspor, Play Off, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Gültak: 'Mersin yeniden diriliş hikayesi yazıyor' - Son Dakika


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