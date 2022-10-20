Başkan Pekyatırmacı Milli Sporcu ve aileleri ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı Milli Sporcu ve aileleri ile buluştu

20.10.2022 12:54
Başkan Pekyatırmacı Milli Sporcu ve aileleri ile buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini misafir etti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye spor Kulübü milli sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini misafir etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atan Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli sporcuları, antrenörleri ve aileleriyle bir araya geldi. Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı programda milli sporculardan Neris Zeynep Karadağ, Çetin Karapınar, Ebubekir Yıldız, Alper Koçak, Ali Enes Seren ve Gülce Dönmez yer aldı. Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı Milli Sporcuları İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonasında Neris Zeynep Karadağ ve Çetin Karapınar altın madalya, Ebubekir Yıldız ise bronz madalya kazandı. Masa Tenisi Takımı Sporcuları Ali Enes Seren ve Gülce Dönmez, minikler kategorisinde Türkiye şampiyonlukları ve Türkiye dereceleri bulunan sporcular, ilk kez milli takıma seçildi. Ali Enes Seren geçtiğimiz aylarda düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında ilk kez milli takım formasını giyerek Konya'yı ve Türkiye'yi temsil etti. Judo Takımı Milli Sporcusu Alper Koçak, 2022 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonasından altın madalya, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonasında gümüş madalya ve Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Judo turnuvasında bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

"Büyük hedefler doğrultusunda başarılarımız artarak devam edecek"

Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ettiklerini ve bunun meyvelerini aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Başta spor kulübümüzün başkanı olmak üzere değerli yöneticileri, spor müdürlüğünde görev yapan arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi, sporcularımızı yetiştiren ve bugünlere getiren değerli ailelerimizi ve tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Selçuklumuz her alanda olduğu gibi spor alanında da örnek bir ilçe olarak çok daha büyük hedefler doğrultusunda spor başarılarını devam ettirecek" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Pekyatırmacı Milli Sporcu ve aileleri ile buluştu - Son Dakika

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