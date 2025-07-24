Başkan Sekmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Erzurum\'da Buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da kamp yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile buluştu. Başkan Sekmen Erzurumspor'un antrenmanını da izledi.

Başkan Sekmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve kulüp yöneticilerini, Erzurum'da kamp yaptıkları otelde ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a başarı dileklerimizi ilettik. Şehrimizin sahip olduğu iklim, fiziki altyapı ve doğal avantajlar sayesinde her yıl Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından profesyonel takımları misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüyle sporcularımızın her zaman yanındayız" dedi.

"Şehrimizin mavi beyaz sevdası"

Erzurumspor'un sadece bir takım değil; bir sevda, bir direniş ve bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerine şöyle devam etti "Mavi Beyazlı futbolcularımızı ziyaret ederek antrenmanlarını izledik. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal kardeşim ve yönetimine, Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta kardeşim ve değerli ekibine Erzurumspor'umuza verdikleri emek ve gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Şehrimizin mavi beyaz sevdası, asil ruhunun yeşil sahalara yansıması şanlı Erzurumspor'umuza başarılı bir sezon diliyorum" - ERZURUM