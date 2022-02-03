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Başkan Sözen: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" - Son Dakika

Başkan Sözen: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

03.02.2022 13:04
Başkan Sözen: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, "Hiçbir kulüp, şahıs veya makamla hiçbir kişisel veya spordan kaynaklanan bir düşmanlığımız yoktur ve olamaz. Bingöl Solhan Spor olarak voleybol sporuna şiddetin bulaşmaması adına bütün kulüplerimizden aynı tavrı ve anlayışı rica ediyoruz" dedi.

Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, "Hiçbir kulüp, şahıs veya makamla hiçbir kişisel veya spordan kaynaklanan bir düşmanlığımız yoktur ve olamaz. Bingöl Solhan Spor olarak voleybol sporuna şiddetin bulaşmaması adına bütün kulüplerimizden aynı tavrı ve anlayışı rica ediyoruz" dedi.

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor özellikle son haftalarda yoğun taraftar desteğini alarak karşılaşmalardan galip gelirken, rakip takımların tedirgin olmamaları için kulüpten açıklama geldi. Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, sporda ve özellikle voleybol gibi elit bir spor dalında şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda kulüp olarak anlayışımız Bingöl'e gelen takımlar önce misafirimiz, sonra rakibimizdir. Rakiplerimizle maçımız salonda oynanır ve kesinlikle salonda biter. Rakip takımın yöneticileri, stat ekibi ve oyuncuları bizim en değerli misafirlerimizdir ve ilimizde bulundukları müddetçe korumamız altındadırlar. İlimizden ayrılana kadar kendilerine sözlü veya fiziksel bir saldırı yapılmasına müsaade etmeyiz ve bu duruma asla seyirci kalmayız. Zaman zaman taraftarlarımızın maç içinde ifade ettikleri tezahüratları, şiddete dönüşmediği müddetçe sporun güzelliği olarak görürüz. Maç esnasında hepimiz son saniyeye kadar kulübümüze her türlü desteği vermekten de kaçınmayız. Deplasmana gittiğimiz bütün rakip takımlardan da aynı misafirperverliği ve aynı anlayışı bekleriz. Zaman zaman kulübümüze karşı hoş olmayan tavırlarla karşılaşsak da bunun konuşarak çözüleceği anlayışına sahibiz. Hiçbir kulüp, şahıs veya makamla hiçbir kişisel veya spordan kaynaklanan bir düşmanlığımız yoktur ve olamaz. Bingöl Solhan Spor olarak voleybol sporuna şiddetin bulaşmaması adına bütün kulüplerimizden aynı tavrı ve anlayışı rica ediyoruz. Unutulmamalıdır ki spor biter, rekabet biter dostluklar, kardeşlikler baki kalır. Bu anlayışın hakim olması için sorumluluk sahibi olan hepimizin adil, hakkaniyet çerçevesinde sorumlu davranmamız gerekir. Aksi takdirde yaşanacak kötü olaylardan voleybol camiası olarak hepimiz zarar görürüz. Bu kapsamda Efeler liginde mücadele eden bütün kulüplerimize en içten dileklerimizle başarılar dileriz." - BİNGÖL

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voleybol, Efeler, Solhan, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Sözen: 'Şiddetin her türlüsüne karşıyız' - Son Dakika Spor


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