Başkan ve teknik adamın yumruk yumruğa kavgasına rağmen kazanmaya devam ediyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan ve teknik adamın yumruk yumruğa kavgasına rağmen kazanmaya devam ediyorlar

Başkan ve teknik adamın yumruk yumruğa kavgasına rağmen kazanmaya devam ediyorlar
23.02.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Uşakspor, yaşadığı krize rağmen Söke 1970 SK'yı 2-0 mağlup ederek Play-Off hattına girdi. Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar sonucunda takımdan ayrılan ve daha sonra geri dönen Teknik Direktör Ergün Penbe, takımıyla çıktığı iki maçı da kazandı. Penbe'nin başkanla yaşadığı anlaşmazlık sonucunda takımdan ayrıldığı ve geri dönüşünü Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sağladığı belirtildi. Penbe'nin, başkanla yaşadığı kavga sonrası darp raporu aldığı iddia edilmişti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Uşakspor, eşine az rastlanacak krizin gölgesinde çıktığı maçta Söke 1970 SK'yı evinde 2-0 yenerken Teknik Direktör Ergün Penbe takıma döndüktün sonra 2'de 2 yaparak adını yeniden Play-Off hattına yazdırdı.

ERGÜN PENBE'NİN YILDIZI BAŞKANLA BARIŞMADI

Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ikinci yarıda takımdan ayrılan Ergün Penbe, kısa süre Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'u çalıştırdı. Penbe, kendisi ayrıldıktan sonra 3 maçta galibiyet alamayan Uşakspor'un dümenine 2 hafta önce geri döndü. Başkan Mustafa Yalım'la yıldızı bir türlü barışmayan Penbe'yi takıma geri dönmeye başkanın ağabeyi olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ikna etti.

ÇIKAN KAVGA SONRASI DARP RAPORU ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Göreve döndükten sonra takımıyla ilk maçta Bornova 1877 deplasmanını 3-2 kazanan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Söke 1970 maçı arifesinde ise tesislerde Kulüp Başkanı Mustafa Yalım'la büyük kriz yaşadı. Tesislerde tartışan ikilinin yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp, A Milli Takım'ın 2002'de dünya üçüncüsü olduğu kadronun önemli futbolcularından olan Ergün Penbe'nin olayın ardından darp raporu aldığı iddia edildi.

GÖREVE GERİ DÖNDÜ, YİNE KAZANDI

Ergün Penbe ve Başkan Mustafa Yalım'ı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım maç öncesi bir araya getirip barıştırdı. Uşakspor, başkan ve teknik direktör arasında yaşanan gerginliğe rağmen dün rakibini mağlup edip 41 puanla adını Play-Off'a yazdırdı.

Özkan Yalım, Ergün Penbe, Uşakspor, Futbol, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan ve teknik adamın yumruk yumruğa kavgasına rağmen kazanmaya devam ediyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Asker üniformalarıyla TikTok’ta skandal yayın Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın
Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Messi’yi daha önce böyle görmediniz Maçı kaybetti, hakem odasını bastı Messi'yi daha önce böyle görmediniz! Maçı kaybetti, hakem odasını bastı

19:01
Büyük sürpriz Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Büyük sürpriz! Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 19:06:05. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan ve teknik adamın yumruk yumruğa kavgasına rağmen kazanmaya devam ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.