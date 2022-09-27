Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

27.09.2022 22:30
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçların ardından, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Samsunspor ve Fenerbahçe Koleji DS Energy'i yarı finale yükseldi.

Yarın oynanacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:

15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi

17.30 Samsunspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy

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Ön sözünü Aydın Örs'ün yazdığı kitapta, basketbolun temel kültürlerini anlattı Ön sözünü Aydın Örs'ün yazdığı kitapta, basketbolun temel kültürlerini anlattı Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
Kaynak: AA

TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Belediyesi, basketbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika

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