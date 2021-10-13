Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olan Erman Kunter, tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Kunter, listesindeki Efe Aydan, Ömer Araz, Canan Erdoğan ve Füsun Güler Uysal'la gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Değişim diye yola çıktık. Kiminle konuştuysak sorunların büyüdüğünü görüyoruz.

Kapanmaya yakın kulüpler var. Bu değişim artık gerekli. Basketbol dar bir alana sıkışmış durumda" diye konuştu.

"BÜYÜK SAVURGANLIK VAR"

Kunter, ekonomik tablo hakkında, "Büyük savurganlık var. Özellikle basketbola çok emek veren, Anadolu'da karınca gibi çalışan insanlara kulak verdiğimizde değişim talebinin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DUYUMLAR ALIYORUZ"

Başkan adaylarından Hidayet Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından demokratik bir seçim temennisinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Kunter, "Biz de bazı duyumlar alıyoruz, bazı şeyleri de görüyoruz. 180 delegenin oyuna talibiz. Tabii ki demokratik seçim olsun.

Basketbol batmış, bitmiş değil. Duraklama devri yaşanıyor. İki aday daha önce başkanlık yaptı. Yaş olarak biz onlardan ilerideyiz ama biz yeniyiz. Yeni projelerle geliyoruz" açıklamasını yaptı.

"ENTERESAN OLACAK"

Kunter sözlerini şöyle tamamladı: Çok enteresan bir yarış olacak. Hidayet Türkoğlu'nu ilk kez 1997 yılında ben A Milli Takım'a aldım. Sonrasında bir dünya yıldızı oldu. Bu benim için gurur vesilesi.

Diğer aday Harun Erdenay, babasının benim üzerimde çok emeği var. O zaman sahanın kenarında oynayan küçük bir çocuktu. Sonrasında Avrupa'nın en önemli oyuncusu, Türkiye'nin en skorer ismi oldu. Bu isimle yarışa çıktık. Her iki adaya da başarılar diliyorum.