Üye Girişi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

15.12.2021 20:00
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: AntakyaHakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Alin Faur (Romanya), Vladyslav Isachenko (Ukrayna)Hatayspor: Wiley 9, İdal Yavu, Gorini 18, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 17, Elif Emirtekin 11, Gökçe Doğan 6LDLC Asvel: Jocyte 5, Tanqueray 12, Crvendakic 14, Chartereau 6, Malonga 4, Ciak...

Salon: Antakya

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Alin Faur (Romanya), Vladyslav Isachenko (Ukrayna)

Hatayspor: Wiley 9, İdal Yavu, Gorini 18, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 17, Elif Emirtekin 11, Gökçe Doğan 6

LDLC Asvel: Jocyte 5, Tanqueray 12, Crvendakic 14, Chartereau 6, Malonga 4, Ciak 4, Allemand 18, Johannes 20, Badiane 10, Burdick 8, Chevaugeon 9

1. Periyot: 20-25

Devre: 38-56

3. Periyot: 49-84

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor, sahasında Fransa'nın LDLC Asvel takımına 63-110 yenildi.

Azerbaycan, Hatayspor, Ukrayna, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:49 Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor
19:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sözlerine Muharrem İnce'den çarpıcı yorum: Doğrusu budur
19:35 2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu
19:34 Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı
19:21 Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi
19:09 Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
18:53 Cübbeli Ahmet'ten asgari ücret açıklaması: Bu ne vicdansızlık
18:40 Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor         
19:49
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 20:07:51. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement