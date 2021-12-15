Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya
Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Alin Faur (Romanya), Vladyslav Isachenko (Ukrayna)
Hatayspor: Wiley 9, İdal Yavu, Gorini 18, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 17, Elif Emirtekin 11, Gökçe Doğan 6
LDLC Asvel: Jocyte 5, Tanqueray 12, Crvendakic 14, Chartereau 6, Malonga 4, Ciak 4, Allemand 18, Johannes 20, Badiane 10, Burdick 8, Chevaugeon 9
1. Periyot: 20-25
Devre: 38-56
3. Periyot: 49-84
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor, sahasında Fransa'nın LDLC Asvel takımına 63-110 yenildi.
Kaynak: AA
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