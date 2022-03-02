Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

02.03.2022 21:15
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 21, Hayes 10, Bonner 4, Thomas 15, Baric 7, Zellous 7, Sinem Atas 5, Hollingsworth 7, Turner 8, Anigwe 11, Feride Akalan,...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Goran Sljivic (Avusturya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 21, Hayes 10, Bonner 4, Thomas 15, Baric 7, Zellous 7, Sinem Atas 5, Hollingsworth 7, Turner 8, Anigwe 11, Feride Akalan, Fatmanur Karakaş

Prometey: Dubrovina 11, Atkins 16, Datsko 2, Yurkevichus 6, Holmes 8, Balaban 8, Musiienko, Rymarenko 3, Mironenko, Ignantchenko, Babic 12

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-31

3. Periyot: 65-49

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi Prometey'i 95-66 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı nedeniyle Bulgaristan'da oynanan ilk maçı 86-67 kazanan Mersin ekibi, rövanş maçında aldığı sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşma sonunda Ukrayna bayrağı taşıyan iki takımın oyuncuları, yan yana poz verdi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

YORUMLAR
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Mersin Yenişehir, Yunanistan, Sırbistan, Avusturya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika


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